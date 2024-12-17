王毅：華願管控分歧　盼美新政府作正確決策

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（17日）出席中國國際問題研究院在北京舉行的2024年國際形勢與中國外交研討會並致詞，表示中方願意與美方保持對話、管控分歧，希望美國新政府做出正確決策，與中方相向而行，排除干擾力爭中美關係穩定發展。

研討會題為「世界大變局與中國新作為」，王毅指中美如何相處關乎兩國人民福祉以至世界前途，過去一年中美舉行了兩輪戰略溝通和5次金融經濟工作組會議，在禁毒、執法、氣候變化等領域推進務實合作等進展受到兩國以至國際社會歡迎，證明只要中美合作就可辦成許多大事和好事。他指出，中方同時堅定維護自身的主權、安全、發展利益，堅決反對美方對中國實施的非法無理打壓，尤其是對美方在台灣等問題上粗暴干涉中國內政的行徑，必須作出堅定有力回應。

王毅另談及中俄關係，指兩國關係堅持元首戰略引領，日益成熟穩定，樹立了大國、鄰國之間友好交往的典範。他又指，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，不受外部因素干擾；面對國際風雲變化，中俄將保持高度的戰略布局，相互支持彼此發展振興，共同維護全球戰略穩定。