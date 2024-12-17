海爾倫出土古代士兵遺骸　證屬奧古斯都統治時代

古羅馬帝國第一位皇帝奧古斯都統治的時代被稱為古羅馬歷史上的黃金時代，荷蘭海爾倫市一處早期古羅馬定居點日前出土一具古代士兵遺骸，發現其歷史可以追溯到公元元年至公元20年間，正好是奧古斯都統治時期，亦是古羅馬早期向荷蘭擴張的年代。

出土士兵遺骸名為弗拉庫斯 (Flaccus) ，墓中隨葬各種文物，包括青銅沐浴工具、陶器碎片等。其中一個盤子的表面寫有字母「FLAC」，相信是弗拉庫斯的暱稱。考古人員認為，弗拉庫斯所在定居點最初只用於軍事用途，但到了公元一世紀中葉，它已演變成一個繁華的平民城鎮。

考古學家先前在海爾倫亦發現公元一世紀初的陶器碎片，由於這些文物可能只是被路過的人遺失或丟棄，無法證實古羅馬人曾居住在當地。惟弗拉庫斯的遺骸可證明古羅馬人曾經在荷蘭生活的有力證據，而古人將其暱稱刻在陪葬品上，也提供了有關當時個人和文化習俗的新細節。

海爾倫市文化和遺產議員克萊門斯（Jordy Clemens）發表聲明表示，弗拉庫斯的遺骸是奧古斯都時代古羅馬人居住的證據，這一發現非常獨特，不僅讓人們可以更多了解過去，而且還表明古羅馬時代海爾倫的歷史與眾不同。