【東方日報世界視線】紹爾茨不被信任　新政府恐難翻身

12月16日，德國國會經辯論發言後表決對總理紹爾茨的信任動議，一如所料，紹爾茨只得社民黨的207位議員投下信任票，其他394名投下反對票，116人棄權，信任動議不獲通過，紹爾茨會要求總統批准於明年2月23日提早舉行全國大選。

事實上，據聞背後還有小插曲，就是最大反對派基督教聯盟黨領袖默茨企圖試探透過「建設性不信任投票」（Constructive Vote of No Confidence），拉攏綠黨及自民黨在國會一起以過半數票驅逐紹爾茨下台羞辱他，然後推舉默茨當總理，這會是當年社民黨總理舒密特被倒戈的自民黨離棄，轉為支持基督教聯盟黨的科爾當上總理的翻版。當時科爾接任還可有兩年任期，如今默茨卻只有數個月就太短，綠黨和自民黨倒戈恐怕短期內無法洗掉「二五仔」的臭名，以及無法和新政府結盟挽回政治頹勢，在新一輪大選會輸得更慘。

如今各黨派將全力搞大選宣傳，雖然救經濟應該是人民最關心的議題，最令民眾恐慌的是，德國福士汽車關廠裁員及德國福特在科隆車廠亦裁員，失業率會增加，並且預期德國繼續支持拱火俄烏戰爭，德國來年還會受經濟負增長的威脅。

因此，社民黨正正避談經濟，雖然它一直指經濟衰敗來自默克爾政府，但紹爾茨是前度默克爾政府的副總理，也難以推卸責任，所以社民黨只會應工會要求將最低工資時薪由12.41歐元升至15歐元，以討好退休人士及低收入戶，並計劃降低超市日用品及食品稅以控制低下階層生活必需品的物價。

最大反對派基民盟主席默茨攻擊紹爾茨的經濟政策失敗，他希望以減稅刺激經濟，不過他亦難以保證獲減稅得益的大小企業不會把資金轉投國外。

另外是第二大反對黨另類選擇黨，該黨擔心敍利亞的新政治形勢會使更多難民湧來德國，需要收緊移民政策。

面對下次選舉，若默茨這個親美好戰派得票最多，估計他只能以跟其他一黨或兩黨聯合執政，則他擺脫不了社民黨及綠黨的加入，外交政策還會拱火俄烏戰爭，但新政局難以對經濟衰退及社會貧困加劇的威脅有大改變。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻