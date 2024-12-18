香港-台北成今年最繁忙航線　客運量逾678萬人

國際航空數據分析平台OAG周二（17日）公布2024年度全球十大最繁忙航線排名，其中7條都位於亞太地區，但多數航線客運量未恢復到2019年新冠疫情前水準。「香港-台北」的短程航線排榜首，全年客運量超過678萬，仍比新冠疫情前少15%。

根據統計，「香港-台北」航線於2024年客運量為6,781,577人，成為最繁忙航線。此航線在新冠疫情大流行前的2019年也曾位居榜首，2023年則排名第3。此航線的熱門理由可能是兩地地理位置接近、商務與旅遊需求強勁，以及疫情後跨境需求迅速反彈，這條短程航線因便利性而吸引大批商務人士與旅客，加上兩地緊密的經濟與人員聯繫，探親需求穩定增長，進一步提升航班需求。香港與台北也是重要的區域航空樞紐，頻繁密集的航班供應與高效的機場設施，成功鞏固航線的受歡迎程度。

第二繁忙航線是「埃及開羅-沙特阿拉伯吉達」，全年客運量547萬；第三繁忙航線是「首爾仁川-東京成田」。2023年最繁忙航線「馬來西亞吉隆坡-新加坡」今年跌至第4位。另外，「曼谷-香港」航線也打入10大，排行第7，全年客運量約420萬。排行第10的「美國紐約甘迺迪機場-英國倫敦希斯羅機場」是唯一打入10大的北美和歐洲航線。