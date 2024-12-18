回應特朗普關稅威脅　加拿大撥13億加元強化邊境

加拿大政府周一（16日）公布計劃撥款13億加元（約70.5億港元）在未來6年加強邊境安全，以回應美國總統當選人特朗普的關稅威脅。加拿大財政、公共安全及政府間事務部長勒布朗（Dominc LeBlanc）周二（17日）透露，已與美國候任「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）和候任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會面，交代了邊境安全計劃。

用於加強邊境安全的資金中，其中4,200萬加元（約2.27億港元）撥給加拿大皇家騎警，7.9億加元（約42.9億港元）撥予加拿大邊境服務局。勒布朗周二會同移民部長米勒（Marc Miller）、國際貿易部長伍鳳儀、精神健康與成癮部長薩克斯（Ya'ara Saks）開記者會，交代計劃由5大支柱組成，分別是「偵查及干擾芬太尼貿易」、「設立新執法工具」、「加強行動協調」、「增加情報共享」、「減少不必要邊境容量」。

勒布朗表示，加拿大將向美國政府提議建立新的北美聯合打擊組，針對跨國有組織犯罪，打擊組可能包括行動搜索支援、專門的合成毒品部隊、擴大的聯合部隊、特種執法部隊、美加綜合邊境執法小組、新技術行動能力和相關基礎設施。這依賴加拿大皇家騎警、邊境服務局與警方的長期現有合作，並會擴大到包括美國的合作夥伴。加方還計劃建立一支全天候空中情報特遣部隊，配備直升機、無人機和移動監視塔。