憲法法院下令尹錫悅　下周二前提交戒嚴資料

南韓憲法法院周三（18日）指，總統尹錫悅彈劾案主審法官周二（17日）向尹錫悅和國會法制司法委員會委員長、彈劾委員會委員鄭清來下達準備命令，要求各方於下周二（24日）之前提交與緊急戒嚴令相關的國務會議紀要和戒嚴令公告等資料。

憲法法院以電子方式向尹錫悅一方發送上述命令，周三上午再向他發送郵件，但不知文件是否送達。此前，憲法法院於周一（16日）向總統室和尹錫悅官邸分別發送彈劾決議書等文件，但各因「收件人不在」和「總統警衞處拒收」而未能送達。

根據命令，尹錫悅需交出的資料包括舉證計劃、證據清單、戒嚴相關國務會議紀錄、陸軍參謀總長兼戒嚴司令部司令朴安洙宣布的一號戒嚴令。法院提及的國務會議應是指在尹錫悅本月3日晚上10時17分至22分、即宣布實施緊急戒嚴前舉行的一次會議，以及翌日凌晨4時15分許召開的解除戒嚴會議。

行政安全部代理部長高綺童早前曾向國會表示，本月3日晚舉行的國務會議沒有紀錄。有指會議沒有按照正常流程進行，也未留紀錄，因此宣布戒嚴在法律程序上有漏洞。在此情況下，尹錫悅將向憲法法院提交何種資料備受關注。