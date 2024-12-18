日本印度企業合作　研製激光衞星清太空垃圾

隨全球人造衞星和火箭發射活動增加，地球軌道的人造物殘骸和報廢衞星等太空垃圾問題，愈發受外界重視。日本有太空企業與印度新創公司周二（17日）宣布合作，開發配備高功率激光衞星清除太空垃圾。

總部位於東京的「Orbital Lasers」公司與印度機械人公司「InspeCity」將探索太空服務商機，如從軌道移除廢棄衞星，延長太空船壽命。據介紹，Orbital Lasers目前正開發一套系統，旨在利用激光能量將太空垃圾表面多處氣化後產生推力，繼而改變軌道，停止繞地旋轉，落入大氣層消滅，使執行任務的太空船更容易會合。

Orbital Lasers全球業務負責人巴拉斯卡爾（Aditya Baraskar）表示，計劃於2027年在太空示範該套系統，隨後若通過印度及日本相關監管要求，就能在InspeCity的衞星上安裝該系統。兩間公司目前已簽署初步協議以啟動合作，這是兩國合作的最新案例，雙方政府亦正共同展開月球極地探測任務，預計最快能於2026年發射。

聯合國早前曾表示，人造衞星和太空垃圾迅速增加，呼籲各國迫切採取行動，並建立全面地球軌道物體共享數據庫，追蹤及管理低地軌道物體。