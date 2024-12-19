【東方日報世界視線】緬甸倘變敍國　中國南部勢危

能否把緬甸與敍利亞相比呢？

敍利亞是2011年阿拉伯之春時出現內戰，但種族、宗教分歧早已存在。緬甸在1948年脫離英國獨立時，各個民族早已分立。一直以來，緬甸的中央政府（緬族）都未能統治廣大山區的其他民族武裝的割據勢力，這與敍利亞由英、法及其後美國維持國內各民族、宗教派別於中央政府之下，少了一層合法性質。由大國維持各方政治平衡的形式有差別，可國家分裂統治的本質一樣。自獨立後，緬甸與敍利亞維持現狀，各方沒有多大的衝突。

敍利亞出現內戰是美國介入，企圖改變中東的國界。阿拉伯之春、顏色革命把敍利亞牽連入內，其後由美國失控的伊斯蘭國起義。緬甸卻在軍人長期統治，並在中國的協助下，閉關封國，排除美國的干預，卻對山區各族的割據容忍，相安無事。今次內戰之起，始自軍隊推行民主化後，與昂山淑姬帶領的民主派勢力衝突，引發2021年的軍事政變，後者敗退山區，一如過往。

但今次卻在2023年突然有果敢地區民族軍的冒起，並與德昂、若開邦的地方民族武裝結盟，南北攻政府軍，雖有昂山淑姬支持者參與，但主力是長期割據的地方民族武裝。戰爭開始，這三支地方民族武裝組成「三兄弟聯盟」，把政府軍打敗，佔據重要的中緬邊境地方城市臘戍，包括大部分中緬邊境貿易口岸，把緬甸經濟最主要的收入──中緬貿易從政府軍手裏奪取，攻勢更如虎添翼。其餘的地方民族武裝亦相繼把與中央政府早前簽訂的談判協議取消。北方的果敢與德昂地方武裝逼近第二大城市曼德勒，政府軍潰退。

正是這個時候，中國介入促成停火和談，但2024年1月的協議破裂。8月以來中國不斷努力，才在12月再有停火協議，且恢復中緬貿易通道。

「三兄弟聯盟」主力的果敢同盟軍，華人為主，本已潰散，東山再起，支持力當在外部，可能便有外國勢力，情況有如敍利亞的沙姆解放組織（HTS）。若它們戰勝政府軍，也有可能出現政權變異。中國不像俄羅斯，不能不出手，但還止於強迫各方停火促談，未有足夠的壓力迫使地方武裝接受政府提出的明年大選建議，作政治解決。停火能否堅持，還可能有變化。無論如何，中國不能容忍緬甸作敍利亞式變化，下一步怎樣呢？

研究院院長 陳文鴻