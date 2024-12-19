美報告：解放軍貪腐阻軍事現代化目標　對台施壓加劇

美國國防部周三（18日）發表公布2024年中國軍力報告，中國大陸持續在台灣周圍加強軍事施壓，擬在2027年前做好攻台準備，並有一系列手段逼台灣談判。報告又指，中國無人機系統的現代化和國產化方面，正迅速接近美國標準，但解放軍貪腐問題導致多名軍方高層遭罷免，可能阻礙其2027年軍事現代化目標。

報告指，去年7至12月期間至少有15名中國高級軍官和國防工業高層被免職，因貪腐受查和免職的多名將領曾負責監督中國陸基核彈和常規導彈現代化項目。報告認為，中國在實現2027年軍事能力里程碑方面取得的進展不均衡，但未明確指出中國軍事實力有沒有倒退。美國國防高官認為，貪腐問題已產生一些影響，強調並非常重視報告提到中國在很多領域取得的進展，同時試圖注意其存在一些不足領域。

截至今年中期，中國核武庫中已擁有600多枚可投入實戰的核彈頭，到2030年將擁有1,000多枚核彈頭，其核武庫增長與去年估計一致。中國正研發新型洲際彈道導彈，將大幅增強其核導彈力量，並繼續擁有世界領先的高超音速導彈武器庫，還可能探索研發常規武器洲際導彈系統。美方認為，一旦開發並投入使用，此類能力將使中國能對美國本土、夏威夷和阿拉斯加的目標實施常規打擊。

報告提到，中國海軍為全球規模最大，擁有逾370艘艦艇和潛艇，其中140多艘被視為大型水面艦艇。中國航母山東號去年三次向菲律賓海部署，創下中國航母一年內部署次數新高，還首次大範圍部署新型玉神級兩棲攻擊艦，反映解放軍海軍繼續增強其在第一島鏈以外執行任務的能力。此外，去年底以來中國軍方減少對美軍機進行危險空中攔截的次數，同時繼續在該地區附近對盟軍進行不安全動作，去年中國與菲律賓的緊張關係明顯加劇。

台灣方面，報告認為中國大陸如發動軍事行動，將設法阻止美國介入的可能性；一旦失敗會試圖讓戰事時間縮短，並拖延或擊退外力干預，可能升級網絡、太空或核領域的行動，或堅持作戰直到僵持局面，並尋求政治解決方案，迫使台灣接受統一或談判。但美國官員認為，與中國大陸在台灣問題上的衝突並非迫在眉睫或不可避免。