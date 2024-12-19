國防部投入逾1500兵力戒嚴　攜1萬枚實彈

南韓國防部周三（19日）向最大在野黨共同民主黨提交的文件顯示，本月3日緊急戒嚴期間，戒嚴部隊投入1,500多名士兵、107輛軍車和1萬枚以上實彈。

戒嚴時出動的軍車隸屬於特戰司令部和首都防衞司令部，包括26輛45座大巴、15輛25座中巴、25輛軍用電單車、2輛小型戰術車等。此外，12架黑鷹直升機搭載707特殊任務團隊員前往首爾的國會大樓。

兵力和任務方面，動員的戒嚴部隊士兵包括1,139名特種部隊成員，其中197人屬於707特殊任務團、第一空降旅400人、第三空降旅271人等。特種部隊當時接獲封鎖國會、選舉管理委員會和共同民主黨總部大樓的任務。國防部國防防諜司令部向國會大樓和選舉管理委員會果川大樓投入200多名兵力，其中49人收到拘留國會議員等政要的命令。此外，首都防衞司令部和情報司令部分別投入211人和30多人。

戒嚴部隊士兵攜帶的武器包括狙擊步槍、K1衝鋒槍和手槍等，為執行任務運出的實彈逾萬枚，707特殊任務團帶走3,960枚普通彈和1,980枚空包彈，首都防衞司令部則攜帶5,048枚實彈和2,939枚空包彈。