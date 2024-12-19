乳牛禽流疫情擴大　加州進入緊急狀態

美國加州乳牛感染禽流感的疫情擴大，至今有645個乳牛群出現病例，加州周三（18日）宣布進入緊急狀態。同一時間，路易斯安那州出現首宗人類感染H5N1禽流感重症病例，患者為65歲以上長者，目前留院治療。

加州食品及農業廳周二（17日）指，當地至今已有645間乳製品廠出現乳牛群感染H5N1禽流感病毒，數量比其他州多。州長紐瑟姆周三宣布加州進入緊急狀態，確保政府部門有資源快速應對疫情爆發，強調禽流感對社會大眾的風險仍低。

H5N1禽流感病毒從2022年初開始在美國野生鳥群中傳播，幾乎每個州都檢測到病毒，乳牛通常不會感染禽流感病毒，惟病毒在2023年末突變，從野生鳥類散播到牛隻身上。今年3月，德州牛群發現禽流感病毒，蔓延至堪薩斯州、密歇根州等16州，截至周三全美共有865個乳牛群發現病例，加州的病例最多。近期病例顯示，禽流感病毒有散播至一般家禽、家貓、及浣熊身上。

美國疾病控制及預防中心（CDC）周三公布，路易斯安那州一名H5N1禽流感患者出現嚴重呼吸道疾病，由於患者有潛在疾病，增加流感併發症風險，目前留院。