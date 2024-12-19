路易斯安那州長者染H5N1入院　全美首宗重症

美國疾病控制及預防中心（CDC）周三（18日）公布，路易斯安那州出現首宗人類感染H5N1禽流感重症病例，患者是一名65歲以上長者，出現嚴重呼吸道疾病，他有潛在疾病，增加流感併發症風險，目前留院治療。

CDC表示，患者來自路易斯安那州西南部，接觸過家中後園的病鳥或死鳥，牠們不是商業家禽，也沒有接觸過乳牛或其相關產品。患者感染的D1.1毒株與最近在加拿大和美國華盛頓州發現的人類病例，以及在美國野生鳥類和家禽發現的病毒類型相同。它與B3.13毒株不同，B3.13是在美國各地的乳牛、一些家禽疫情和美國其他人類病例中發現的類型。CDC正為患者樣本進行額外基因組測序，以及調查患者曝露情況。

今年美國的61宗人類感染禽流感病例中，有34宗來自加州，幾乎所有感染者都是乳牛場工人。CDC指出，路易斯安那州的重症病例表明後院飼養雞群的人、獵人和其他鳥類愛好者應該採取預防措施。當局沒有改變目前對H5N1禽流感為公眾健康造成的直接風險總體評估，該風險仍然較低。