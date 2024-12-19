美參院通過國防授權法案聚焦抗華　布林肯稱台灣是「我們的事」

美國參議院周三（18日）以85對14票，表決通過調高國防開支上限至8,950億美元（約7萬億港元）的2025年度的國防授權法案。該法案聚焦應對中國大陸威脅，並有多項涉台重要條款，上周三（11日）已在眾議院通過，將送交總統簽署後正式生效。

參議院表決的國防授權法案已是經過兩院協商過的版本，有關台灣的條款包括同意美國國防部以機密方式提出關於武器及服務移轉台灣的報告，授權美台建立聯合軍事創傷照護項目，美國國防部可用3億美元（約23.4億港元）資金提供台灣所需的防禦能力，又認為台灣可獲邀參加明年跨太平洋多國演習。該法案也涵蓋船隻、飛機和武器採購，以及提高與中俄等地緣政治對手競爭力的條款，另聚焦改善美軍生活質素，包括一項關於未成年人變性醫療的爭議條款。

另外，美國國務卿布林肯同日接受媒體訪問時表示，拜登政府上台以來，讓全球看到台灣的重要性，中國大陸喜歡說台灣不關任何人的事，是中國的內政，但他認為世界已表態，「台灣是我們的事情」。他又指，中國和北韓作為俄羅斯的最大支持者，才是讓俄烏戰爭持續下去的兩大動力，歐洲盟友也發現到這一點。