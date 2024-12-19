憲法法官首開評議會　商尹錫悅彈劾案判決方案

南韓憲法法院周四（19日）就總統尹錫悅彈劾案舉行首場法官評議會，法院同日再次向總統府發送審理通知，是法院第4次嘗試送達相關文件。

法官評議會是憲院法官全員例行舉行的閉門會議，討論案件爭議焦點，從而得出判決方案。韓媒指，會議商討了彈劾案審理相關文件是否已送達給尹錫悅的問題。憲法法院周一（16日）起向尹錫悅一方以郵寄、派專員送達等方式發送彈劾案審理相關通知，但因總統警衞處拒收等原因，文件是否送達無從知曉。法院計劃下周初決定通知是否已送交給尹錫悅。

尹錫悅代表律師石東賢表示，尹錫悅從未密謀叛亂，他已為緊急戒嚴令引起公眾震驚而道歉，並且仍對此表示歉意，但他對有爭議且必須解決的問題持明確而自信的立場，願意在相關法律訴訟中親自表達自己的觀點。石東賢又指，多項涉及尹錫悅的調查看似重疊，理應簡化。

另一邊廂，周三（18日）是尹錫悅的64歲生日，他當日沒有安排慶生行程，留在總統官邸準備彈劾審判和刑事調查等。總統室收到2,000多封慶賀尹錫悅生日的信件，由於總統室無法輔佐已停職的尹錫悅，因此無法向他轉交信件。尹錫悅的支持者也向龍山總統府、憲法法院外擺放花環，以示力撐他。