女子接受豬腎移植　重獲新生倍感幸運

美國女子盧尼（Towana Looney）上月在紐約大學朗格尼醫學中心接受手術，成為第5名接受基因編輯豬器官移植的美國人，目前康復情況良好。她周二（17日）在新聞發布會上坦言為此感到幸運，形容手術使她獲得生命第二次機會。

盧尼患有腎衰竭並於2016年開始接受透析治療，翌年初獲列入腎臟移植名單，至上月25日成為首名接受基因改造豬腎移植的相對健康患者，而此前接受該移植手術的患者均為腦死或數月內死亡高風險人士。她表示，希望通過自己的經歷給予其他接受透析治療的病患勇氣，坦言此並不容易下決定亦非唯一選擇，但生命仍存在希望。

醫學中心表示，希望基因編輯豬腎未來能夠協助緩解器官持續短缺問題。負責今次手術的醫生蒙哥馬利（Robert Montgomery）指，由於沒有途徑獲得人類捐贈的腎臟，基因編輯豬腎也值得一試。目前盧尼的康復狀態良好，醫護團隊亦對此充滿希望，直言對方病情不比此前接受基因編輯豬器官移植的患者嚴重，情況較為樂觀。

蒙哥馬利表示，相信未來會有更多與盧尼情況類似的病患，並可能在明年開始臨床試驗，直言目前醫學界面臨如何令患者更長期且有效使用基因編輯豬器官的挑戰，從而發展成合理替代品。