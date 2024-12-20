【東方日報世界視線】歐盟內部現分裂　期待狂人鬥萊恩

對於美國候任總統特朗普將在下月20日再度入主白宮，歐洲民眾期待一場他與歐盟委員會主席萊恩的對決，這亦關係到歐盟的命運。

「狂人」特朗普在上一個總統任期，就公開批評萊恩一直引導歐盟佔美國便宜，是美國的敵人。其後萊恩聽命及跟隨美國總統拜登路線，協助推動俄烏戰爭，表面上是全面拉攏歐盟國家對抗俄羅斯，實際上是希望藉着美國大力援烏，無形中在政治上更獨立於美國，並增加歐盟中央的權力，使美國與歐盟各成員國的關係疏離。

在今次競選總統期間，特朗普表示美國並非可被利用花錢照顧歐洲安全的國際警察，歐洲要自己出資管好自己的安全。他強調如果北約的歐洲成員國不交付足夠軍費開支，美國就會減少承擔甚至退出北約。

另外，特朗普推動「美國優先」計劃，準備加徵進口歐洲商品10%至20%關稅。這當然會傷害歐盟出口主導的經濟，但這還未算最慘，更壞的情況是如果美國對進口中國貨品徵收高達60%關稅，將導致大量無法在美國銷售的中國貨品，會以廉價的方式殺入歐洲市場。

有歐洲經濟學者擔心，歐盟一些經濟模式較傳統的成員國，如希臘、保加利亞、塞浦路斯、馬耳他、葡萄牙、波羅的海三國的小商品生產工業，會因為中國貨湧入而倒閉。雖然萊恩已向華府表態，會入口更多美國液化天然氣，作為美國取消加徵10%關稅的交換條件，但仍未獲回應。

萊恩大力支持烏克蘭對抗俄羅斯，宣稱可彰顯西方自由民主的價值觀，令歐盟成員國統一意志，維護歐盟團結，其實是因為這樣可使歐洲議會及行政官僚體制，擁有更大的權力和資源。但正因如此，她引發了歐盟內部統一派如法國、德國、荷蘭等，與希望擁有更多國家自主的游離派如匈牙利、意大利、捷克等的分裂。

此外，由於歐盟大國拱火俄烏戰爭，令歐洲國家經濟受損，加上能源價格飆升及高通脹，使歐盟經濟面臨嚴峻挑戰，德國明年可能繼續負增長，這使歐盟領頭羊德國、法國國內出現反戰情緒，支持退出或起碼改革歐盟的政治力量冒升，他們的矛頭正是指向萊恩，因為她並非民選領袖，而且歐盟官僚擁有過大的職權。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻