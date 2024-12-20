王毅在京晤阿拉伯使節 促敍利亞防恐怖主義趁亂回潮

王毅（前排中）在北京會見阿拉伯各國駐華使節。

中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（19日）在北京集體會見阿拉伯各國駐華使節，指加薩應盡快全面停火、永久撤軍，在「兩國方案」基礎上推動全面公正持久解決巴勒斯坦問題；黎巴嫩的主權、安全和領土完整必須得到維護；敍利亞各派別應開啟開放包容的政治解決進程，防止恐怖主義趁亂回潮。

王毅表示，中方始終把與阿拉伯國家的關係置於中國對外關係重要位置，願與阿拉伯國家延續中阿合作全面推進的好勢頭，共同構建高水平命運共同體。他又指，中東不能繼續淪為大國博弈的角鬥場、地緣衝突的犧牲品，國際社會應尊重地區國家的合理關切、自主選擇和歷史文化傳統，支持地區國家和睦相處，實現長治久安。中方將繼續支持阿拉伯國家加強戰略自主、實現團結自強，把前途命運掌握在自己手中，也將繼續為中東和平穩定做出努力。

阿拉伯國家駐華使節表示，中國是阿拉伯國家可信賴的夥伴和朋友，阿拉伯國家堅定支持一個中國原則。阿方高度讚賞中國秉持公正立場，支持巴勒斯坦人民正義事業，為中東和平穩定作出積極貢獻。當前中東局勢突變，地區人民遭受苦難，阿方期待中方為緩和局勢發揮更大作用。