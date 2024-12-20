涉非法充當中國代理人　美前競選經理被捕

美國加州64歲華裔男導演孫耀寧（Yaoning "Mike" Sun）被控在前年擔任一名政客的競選經理期間，充當中國政府代理人，而該政客已當選為加州某市的市議員。美國司法部周二（17日）提出刑事訴狀並於周四公布，孫耀寧當日被捕並首次出庭。一旦非法充當外國政府代理人和串謀從事針對美國的犯罪活動罪成，他將分別面臨最高10年和5年監禁。

訴狀指，孫耀寧與上月因賄賂和非法充當中國政府代理人而被判囚的華裔男子陳軍（Chen Jun）串謀，擔任競選經理期間與對方溝通，談及幫助該政客當選的努力。陳軍被指與中國政府討論中方如何能影響美國地方政客，特別是在台灣問題上。該政客前年11月當選後，陳軍指示孫耀寧就這次選舉準備報告，送給中國政府官員，並獲積極回應並表達謝意。一個月後陳軍安排與孫耀寧等人共進午餐，並向中方稱參加者同意建立「美中友好促進協會」，當選政客也是為其做事的基本團隊。

訴狀又指，陳軍去年初指示孫耀寧為中國官員撰寫另一份報告，描述兩人促成和協助該政客的成功。同年2月最後敲定報告期間，孫耀寧向陳軍轉發一項打擊反華勢力的建議，方式是參加在首都華盛頓舉行的美國獨立日遊行，孫耀寧提議中國政府提供8萬美元（約62.4萬港元）預算支持兩人在美國的努力。兩人討論訪華與「領導人」見面的計劃及陳軍指示孫耀寧安排中國駐洛杉磯總領事與當選政客會晤後，孫耀寧與該政客同年8月前往中國。