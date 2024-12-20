參議員致函拜登　促延長TikTok出售限期90天

美國民主黨籍參議員馬基聯同共和黨籍參議員保羅周四（19日）致函總統拜登，要求對方把中國短片分享平台抖音海外版TikTok的出售限期延長90天。

根據美國國會今年4月通過的法案規定，TikTok母公司字節跳動必須在下月19日之前剝離美國業務，否則TikTok將被禁止在美國使用。馬基和保羅在信中指出，鑑於法案未來面臨不確定性，以及它對言論自由影響，希望拜登在1月19日之前啟動90天延期。參議院共和黨領袖麥康奈爾向最高法院提交簡報，請求駁回任何拖延，並形容TikTok如同頑固的罪犯。共和黨參議員霍利和民主黨參議員布盧門撒爾亦表示，字節跳動必須遵守法律。

字節跳動多次表明不會出售TikTok，TikTok和字節跳動今年5月向美國法院提起訴訟，認為美國國會沒有任何證據證明TikTok法案的合理性，以及TikTok存在數據安全風險或外國政治宣傳風險。本月6日，哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院駁回TikTok的上訴，TikTok上訴至聯邦最高法院。最高法院同三（18日）受理案件，並同意加快審理，將於下月10日進行口頭辯論。