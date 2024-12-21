緬甸鄰國非正式外長會舉行　反對外部插手緬事務

緬甸鄰國非正式外長會周四（19日）在泰國曼谷舉行。中國外交部副部長孫衞東和緬甸副總理兼外長丹穗、泰國外長瑪里、老撾外長通沙萬、孟加拉國外交顧問圖希德、印度外交秘書唐勇勝出席。

孫衞東表示，中緬是全面戰略合作夥伴和命運共同體。中國對緬友好政策面向全體緬甸人民，不希望看到緬甸生戰生亂、民生受苦，堅持不干涉內政，支持緬方維護主權獨立和國家統一，支持緬方致力於國內穩定和民生改善，支持緬各方對話協商妥處分歧，找到符合國情的發展道路。

中方建議，各方要尊重緬甸國情，支持緬甸推進和平和解進程；重視緬甸民生，加大對緬經濟社會發展幫扶；支持東盟斡旋努力，同鄰國合作渠道互補互促；反對外部插手，防範矛盾衝突激化延宕外溢。中方呼籲鄰國同緬政府一道加強邊境管控，聯合打擊跨境犯罪，維護各國共同利益。

緬甸介紹當前局勢和緬政府維護穩定、推進和解的努力。與會各方一致認為，應堅持「緬人所有、緬人主導」原則，尊重和支持緬政府止暴維穩，鼓勵緬各方對話協商、籌備內部政治議程。各方將以靈活方式加強溝通，防範外部勢力對緬滲透干預，共同打擊跨境犯罪，形成推動緬甸問題軟着陸的建設性合力。