中塞外長會晤　同意推動雙邊關係取得更大發展

中共中央政治局委員兼外長王毅周五（20日）在中國天津與塞爾維亞外長久里奇舉行會談。兩國同意保持高層交往，密切經濟合作，加強互聯互通，推動雙邊關係取得更大發展。

王毅指，兩國元首決定構建新時代中塞命運共同體，開啟雙邊關係新篇章；中塞傳統友誼在共同反對強權和霸凌中形成，在捍衞獨立和主權的鬥爭中淬煉，在互利合作和共同發展中培育，經受了國際風雲變化考驗，必將歷久彌堅，兩國也因此成為名副其實的鐵桿朋友。王毅表示，中塞關係走在時代前列，順應歷史正確方向，中方願同塞方一道，不斷開創兩國關係的新前景。

王毅又指，中國經濟保持高質量發展，在主要經濟體中繼續獨佔鰲頭；中國正不斷完善高水平對外開放體制，不僅為中國發展提供動力，也將為包括塞爾維亞在內的世界各國提供新的合作機遇，歡迎塞爾維亞搭乘中國發展快車，攜手實現各自的現代化。

久里奇表示，對華關係是塞爾維亞的外交支柱，深化對華合作已成為塞爾維亞跨黨派和全社會共識；塞方將繼續堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方維護國家主權和領土完整。期待同中方一道,落實好兩國元首重要共識，中國在國際事務中發揮平衡和建設性作用。久里奇重申塞方支持中方提出的所有重大倡議，支持推進中國同中東歐國家合作，期待同中方密切溝通協調，共同應對全球挑戰。