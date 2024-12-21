特朗普願續援烏　要求北約軍費開支增至佔GDP 5%

英媒周六（21日）報道，美國總統當選人特朗普上台後將要求北約成員國把軍費開支大幅增加至佔國內生產總值（GDP）5%，如此一來，特朗普願意繼續向烏克蘭提供軍事援助。

特朗普仍然認為烏克蘭不應獲准加入北約，並希望俄烏立即終結戰事，但對軍援烏克蘭的立場有軟化，他相信在戰後持續向烏克蘭提供武器可透過實力確保和平。知情官員透露，特朗普的外交政策幕僚本月與歐洲高級官員討論此事，指出特朗普有意維持美國對烏克蘭的軍援，但北約國家軍費開支目標需由現時的佔GDP 2%，大幅上調至5%。

北約32個成員國中，目前只有23國達到2%目標，知情者稱軍費開支佔3.5%已可令特朗普滿意。不過，他有意把軍費開支與關稅掛鈎，軍費開支愈多的成員國，與美國的貿易條件就愈優惠。歐洲官員表示，明年6年在荷蘭海牙召開的北約峰會，將討論把成員國軍費開支增至佔GDP 3%或以上。

北約成員國在今年6月的峰會，已討論過上調軍費開支至3%，但許多國家憂慮需採取艱難的財政決定以達成目標。法國、德國、英國、意大利及波蘭等主要北約國家領袖周三（18日）與北約秘書長呂特和烏克蘭總統澤連斯基開會，亦商討了如何調整國防政策來回應特朗普上台。德國總理紹爾茨周四（19日）與特朗普通過電話，紹爾茨其後向記者說頗有信心美國和歐洲會繼續支援烏克蘭。此外，英國高級國防官員本月較早前也曾到華盛頓，評估特朗普的計劃。