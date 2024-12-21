稱極右另類選擇黨能救德國　馬斯克被指干預選舉

美國富豪馬斯克近日的政治影響力持續增加，外界戲稱他是「美國影子總統」。在德國進入大選周期之際，他周五（20日）發文指只有極右翼的「另類選擇黨」（AfD）可以拯救德國，被指是干預該國內政。同日，德國馬格德堡聖誕市集發生汽車撞人群事件，馬斯克直指今次襲擊是大規模移民不受控制的直接結果，德國總理紹爾茨是無能的笨蛋，應該立即辭職。

另類選擇黨高舉反移民旗幟，德國主流、更中立的政黨均與它劃清界線。另類選擇黨目前在民調的支持度排第二，可能在明年2月的德國大選挫敗中右翼或中左翼多數派。對於馬斯克的拯救德國言論，紹爾茨指德國有言論自由，適用於億萬富豪，言論自由也意味可以說出不正確及不包含良好政治建議的說話。德國衞生部長勞特巴赫直批馬斯克在德國大選前介入該國政治，是既不體面且有很大問題。中右翼基督教民主聯盟的歐洲議會議員拉德克（Dennis Radtke）強烈譴責，批評馬斯克將在美國新政府扮演關鍵角色，竟然干涉德國大選，這是威脅、令人惱火和不可接受的。馬斯克是西方世界民主的威脅，把「X」變成一個虛假信息的彈弓。

馬斯克同日再評論汽車撞人事件，勞特巴赫重申馬斯克干預德國選舉，當局應密切關注 在「X」發生的事。他說自己經常使用的「X」日益被用來傳播馬斯克的政治立場和目標，這非常令人不安。