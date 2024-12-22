美發表中國軍力報告　華批渲染抹黑

美國國防部近日發表中國軍力報告，內容提及解放軍擬在2027年前做好攻台準備，又指解放軍貪腐問題嚴重。對此，中國國防部上周六（21日）批評報告抹黑解放軍，渲染鼓譟所謂「中國軍事威脅」言論。中方敦促美方停止捏造虛假敍事，糾正對華錯誤認知，推動兩國兩軍關係健康穩定發展。

國防部新聞發言人張曉剛就美方發布2024年《中國軍事與安全發展報告》發表談話，指該報告曲解中國國防政策，臆測中國軍力發展，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

提到台灣問題，張曉剛指解放軍在台灣附近海空域開展演練活動，針對的就是外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁，是捍衞主權和領土完整的必要之舉。美方加緊與台灣地區軍事勾連，通過軍售軍援加速武裝台灣，只會助長「台獨」的囂張氣燄，推高台海緊張局勢，甚至導致衝突和戰爭。北京敦促美方停止美台官方往來和軍事聯繫，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

張曉剛指出，美英澳核潛艇合作嚴重衝擊國際核不擴散體系，嚴重破壞國際與地區和平穩定。中方希望美方在平等和尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係。