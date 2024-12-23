朝現向俄增派兵力迹象　或對韓發起導彈挑釁

南韓聯合參謀本部周一（23日）發布朝軍最近動向，公布發現北韓向俄羅斯增派兵力和裝備的迹象，正持續關注有關情況。韓軍還研判，北韓在邊境地區加強戒備，準備向南空飄氣球，在多處安裝相關設備，並可能隨時發起彈道導彈挑釁。

早前消息指，被派往俄羅斯的朝軍中至少1,100名官兵陣亡，韓軍分析認為在此背景下，朝軍仍在準備增派兵力。韓軍又發現，朝方為俄方提供240毫米多管火箭炮、170毫米自行火炮等武器，甚至準備向俄方提供自殺式無人攻擊機。分析認為，北韓試圖借俄烏戰爭消耗老舊武器，並在戰場上積累作戰經驗，由此實現常規戰力現代化，將在軍事方面對韓構成威脅。

韓軍另發現朝軍最近在軍事分界線一帶部署數千名兵力，在防護牆上端設置鐵柵欄，總長約40公里，或為了防止北韓軍人和居民越界南下；而在非軍事區內最靠近韓方的一個輸電塔未被拆除，可能安裝了對韓監視設備。朝軍本月起實施冬季演習，但未見準備發起挑釁的異動，同時持續觀望南韓國內局勢，可能認為詳盡報道反而適得其反。朝方並為召開勞動黨第八屆中央委員會第十一次全體會議作準備，致力管控內部情況。