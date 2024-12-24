拜登政府宣布對華製傳統晶片　展開貿易調查

美國拜登政府周一（23日）宣布，根據貿易法301條款，對中國製造的傳統晶片展開貿易調查。由於總統當選人特朗普下月20日宣誓就任，有關工作將於下月移交新政府完成。

傳統晶片採用較舊及成熟的製程工序，廣泛用於大眾市場的產品，包括汽車、洗衣機及電訊設備等。美國貿易代表戴琪表示，調查目的是保護美國及其他市場的晶片生產商，免受中國政府主導的國內大規模晶片供應所影響。當局計劃下月6日起聽取公眾意見，3月11及12日舉行公開聽證會。

戴琪又指，有證據顯示中國正瞄準半導體產業，以實現全球主導地位，類似在鋼鐵、鋁、太陽能板、電動車及關健礦產領域的發展。她指，中國企業迅速擴大產能，並人為地提供低價的晶片，可能會嚴重損害並消除市場競爭。

中國商務部指，美國301調查具有明顯的單邊、保護主義色彩；此前美國對華301關稅已被世貿組織裁定違反世貿規則，受到許多世貿成員的反對，中方已多次向美方提出嚴正交涉。中方指，美方出於對華打壓及國內政治需要，對中國晶片產業相關政策發起新的301調查，將擾亂和扭曲全球晶片產業鏈供應鏈，也會損害美國企業和消費者的利益。