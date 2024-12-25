也門青年運動向以射彈道導彈　以色列籲列恐怖組織

也門青年運動武裝周二（24日）再向以色列發射彈道導彈，是一周內第3次施襲。以軍表示，導彈進入以色列領空之前被成功攔截。以色列呼籲歐洲國家把青年運動武裝列為恐怖組織。

以色列中部多個地區作為預防措施拉響防空警報。當地緊急醫療服務機構表示，未有接獲導彈碎片造成傷亡的報告，不過特拉維夫一名60歲的女子在跑向避難所時跌倒，其後送院救治，情況嚴重，另外有25人在匆忙避難期間，跌倒或引起焦慮而受輕傷，需要接受治療。

青年運動武裝發聲明指，凌晨使用巴勒斯坦-2型高超音速彈道導彈，成功打擊位於以色列雅法地區的軍事目標，並行動取得預期效果。有青年運動武裝高級官員表示，這類襲擊將持續，直到針對加薩人民的侵略停止。

以色列指示駐歐洲外交使團，說服各歐洲國家將也門青年運動武裝列為恐怖組織。以色列外長薩爾發聲明指，青年運動武裝不單對以色列構成威脅，也對地區和整個世界構成威脅，強調首先和最基本的事情，是要將青年運動武裝列為恐怖組織。他指出，美國、沙特阿拉伯、馬來西亞、阿聯酋、澳洲、加拿大、新西蘭和以色列目前已將青年運動武裝列為恐怖分子。 薩爾指他已致函聯合國安理會主席，要求召開緊急會議，譴責青年運動武裝發動的襲擊，以及伊朗對青年運動武裝的持續支持。