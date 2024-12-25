【東方日報世界視線】德經濟能源危機　學土耳其謀解決

德國政府一直視美國為堅定盟友，試圖掩飾實際上是美國附庸的事實，因為德國有美國強大駐軍。

過去德國在歐洲的強勢經濟，還可主導歐洲經濟不受美國約束，但無論美國拜登政府實施經濟補貼政策以吸引歐洲資金到來，還是俄烏戰爭爆發後德國參與制裁，大幅減少入口俄國油氣，均使德國工業生產在高能源價格下大幅下滑並開始遷移到東歐、美國和中國等低生產成本的地區。

德國的經濟困局，是能源方面受到北約制裁俄羅斯的脅迫，愈來愈依賴高價的美國液化天然氣供應，也被美國施壓要對中國實施經濟脫鈎，但明顯德國這數十年來與中國已建立非常牢固和重要的關係，包括在中國進行大量工業投資生產作全球平價（包括中國市場）及高利潤銷售，也很依賴由中國進口的廉價消費品及供應鏈作加工生產出口。

德國順從美國政府，跟中國經濟脫鈎最先要面對的，是如何找到可代替中國供應鏈的零件和配件作工業加工？另外是德國醫療體系完全依賴中國的龐大藥物供應，但無法找到代替，沒有後者的供應，德國一向被視為世界最優秀的醫療體系會即時崩潰！目前德國真的要檢討，如何全力挽救能源和經濟危機。

德國著名政治分析家邁克爾‧呂德斯（Michael Lüders）認為，德國現時的經濟困境是完全自己招惹的。正正是跟隨美國拜登政府拱火俄烏戰事，以及支持以色列發動戰爭，拆解了多年來德國建立的全球經濟網絡，並破壞了國家穩定廉價的能源供應。他批評交通燈政府副總理兼經濟部長哈貝克，把能源問題說成是前總理默克爾的錯誤，因此造成德國對俄國平價能源的依賴，這說法是欺騙國民的卸責行為，反認為他在找到可替代的平價能源前不應斬斷供應，尤其是俄羅斯總統普京接受在政治對立下，不應能源和經濟武器化的立場，反而這是綠黨跟隨美國仇俄的意識形態，以及錯誤高估綠色能源發展的惡果。

事實上，德國可效法土耳其這個同樣是北約成員國的國家，它一直批評俄羅斯入侵烏克蘭，甚至向烏國提供無人機等武器，但又對俄保持物資輸送及經濟互利，更倡導和議，拜登政府不爽又可怎樣，他都要下台了！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻