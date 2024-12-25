加促在華保持高度警惕　華批政治操弄人權問題

中國上周六（21日）起對加拿大兩個涉疆涉藏機構及20名人員採取反制措施，加拿大周二（24日）發聲明，譴責中國政府懲罰相關機構為人權大聲疾呼的決定。中國駐加拿大使館發言人回應批評，加拿大外交部的聲明再次顛倒黑白，上演打着人權幌子搞政治操弄、極其虛偽的鬧劇。

加拿大外交部在聲明中表示，多名獨立的聯合國專家和其他既有多邊機制已呼籲中國對可信的侵犯人權指控作出有意義回應，加方將審查改善自身人權紀錄，並繼續呼籲中國也這樣做。加方又敦促加拿大人在華保持高度警惕，稱當地法律可能被任意執行，但強調不會容忍因政治觀點或壓制不同意見而對加拿大境內人士或其家人和朋友進行任何威脅、騷擾或暴力行為。

中國駐加拿大使館發言人周三（25日）發表談話，堅決反對上述聲明，要求加方停止肆意散布抹黑中國人權狀況的謊言，停止以任何方式干涉中國內政，停止在人權問題上搞政治操弄。中方敦促加方反躬自省，正視並切實改善自身人權狀況。鑑於當前加拿大國內政治氛圍、針對中國公民的詐騙活動猖獗等情況，中國使領館提醒中國在加公民提高警惕，加強安全防範。