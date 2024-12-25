批美國防授權法鼓譟對台軍事支持　華將採取措施應對

美國總統拜登周一（23日）簽署2025財年國防授權法案成法，當中聚焦應對中國大陸威脅，並有多項涉台重要條款。全國人大外事委員會發言人許東周三（25日）發表談話，批評該法案涉華消極條款繼續渲染中國威脅，鼓譟對台軍事支持。中方將依法採取必要措施，堅決捍衞國家主權安全發展利益。

許東批評，美國國防授權法案涉華消極條款打壓中國科技和經濟發展，限制中美經貿往來和人文交流，粗暴干涉中國內政，損害中方主權安全發展利益，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。他指出，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則處理中美關係，始終認為中美各自的成功是彼此的機遇，兩國應成為對方發展助力而非阻力，中美關係穩定健康可持續發展既關乎兩國人民，也關乎人類前途命運。

許東提到，中美兩個大國難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗，強調台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方紅線，不容挑戰。中方強烈敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，不得實施上述法案中的涉華消極條款，不要在涉及中國主權和核心利益問題上一錯再錯。