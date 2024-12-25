全球動物獲贈聖誕禮物　同享節日氣氛

今天（25日）是聖誕節，全球各地民眾普天同興之餘，也為一眾動物送上聖誕祝福，同享節日氣氛。

日本和歌山白濱町主題公園「冒險世界」周二（24日）為大熊貓「楓濱」準備了聖誕禮物，將竹葉排列成聖誕樹形狀，並以星形冰塊、紅蘿蔔和蘋果點綴，讓大熊貓在濃厚聖誕氣氛下大快朵頤。同樣在日本，長崎企鵝水族館上周六（21日）起至聖誕節一連五日，派潛水員打扮成聖誕老人，潛入約4米深水缸餵飼企鵝，送上牠們最喜歡的食物磷蝦，入園遊客大呼可愛。園方希望遊客和企鵝均能享受聖誕節。

而在美國芝加哥布魯克菲爾德動物園，園區亦為園內飼養的非洲野犬、北極熊、雪豹和獅子等動物送上聖誕禮物。工作人員掛起裝有生肉的薑餅人玩偶，非洲野犬好奇觀察一番，咬開禮物並吃得津津有味。

意大利羅馬的畢歐帕可野生動物公園周二則為棕熊、猩猩、企鵝、老虎等動物分別送上包裝精美的禮物，裏面滿載美食和驚喜。一眾動物急不及待地拆開禮物，畫面充滿聖誕氣氛。

澳洲珀斯動物園的動物們也獲得最喜歡的食物作為聖誕禮物，鬣狗當場品嘗生肉，馬來熊大啖吃枝繁葉茂的花環，而蘇門答臘虎和非洲獅就在聖誕裝飾中跳躍嬉戲。