阿塞拜疆航空空難增至38死　機尾疑有彈孔

阿塞拜疆航空公司一架由首都巴庫飛往俄羅斯格羅茲尼的客機，周三（25日）在哈薩克斯坦西部的阿克套墜毀，機上載有67人，截至周四（26日）增至38人死亡。俗稱「黑盒」的客機飛行數據紀錄儀已尋回，哈薩克、阿塞拜疆政府宣布成立國家委員會，調查墜機原因。網上則流傳客機機尾有多個疑似彈孔的小洞，惹來猜測。

哈薩克交通部長卡拉巴耶夫指，客機於當地周三早上11時02分進入哈薩克領空，11時28分通訊中斷。客機墜毀前曾經改道飛越大海，目前未知確實原因，而空難在俄羅斯南部曾遭無人機襲擊後不久發生，當時最接近客機飛行路線的俄羅斯機場是關閉的。有俄媒指，客機機尾殘骸有數十個由外部穿透的孔洞，有猜測認為客機可能是被防空系統錯誤識別為無人機而遭擊落，說法未獲官方證實。

有幸存者憶述，客機曾3度試圖降落格羅茲尼未果，第3次時有東西爆炸，機艙內到處都是碎片。一名男乘客拍下墜機前的機艙情況，並把影片傳送給太太，可見部分乘客在禱告，並有氧氣面罩跌下。阿塞拜疆傳媒指，客機機師有逾1.5萬小時飛行經驗，客機於今年10月剛接受全面技術檢查。