華於日專屬經濟區設浮標　岩屋毅向王毅抗議促撤除

日本外相岩屋毅周三（25日）訪華之際，日本海上保安廳指沖繩縣波照間島西南140公里處的專屬經濟區內，被中方放置有中文字樣的浮標，距離台灣僅175公里。岩屋與王毅在北京釣魚台國賓館舉行會談時就此表達抗議，要求中方即時撤除這些浮標。

海上保安廳透露，中國的浮標上面標有「國家海洋局」字樣，這次在波照間島西南處所發現的黃色浮標疑配備氣象觀測設備，上面有「福建海洋氣象浮標」等字樣。日本專家分析指，中國在該處設置浮標收集訊息，可能是為「台灣有事」做好準備，如記錄並分析潛艇聲紋。日方強調，未經允許在他國專屬經濟區進行海洋調查已違反《聯合國海洋法公約》，此前曾透過外交渠道要求中方移除釣魚島的類似浮標，但中方未有動作。

岩屋毅向王毅表明，日方無法接受這樣的行為，這對中日關係將產生負面影響。他又就包括釣魚島周邊的東海局勢，以及中國軍隊活動趨於活躍，表達嚴重關切。他另向媒體表示，從浮標的外觀研判，可能已設置了一段時間。二人同日另出席的中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，達成10項重要共識，包括加強旅遊業、體育、教育領域、文娛產業、媒體智庫等交流合作，出台更多便利化措施促進兩國遊客互訪。