英王發表聖誕文告　特別感謝醫護人員

英國國王查理斯三世周三（25日）發表長約10分鐘的聖誕文告，特別感謝醫護人員在他和兒媳王妃凱瑟琳患癌期間給予幫助，又表揚英國社會在今年爆發夏季反移民騷亂後，依然團結一致。

有別於過往，查理斯不在王室住所錄製聖誕文告，而是改到倫敦市中心的菲茨羅維亞禮拜堂拍攝，其前身是密德薩斯醫院。他說：「出於個人角度，我要特別衷心感謝無私的醫生和護士，他們在這一年來支持我和其他家人度過疾病帶來的不確定性和焦慮，並協助提供我們所需的力量、照護和安慰。」

英格蘭利物浦附近的南港今年7月發生持刀襲擊案，3名女童被殺，網上謠傳疑兇是阿拉伯裔移民，觸發反移民騷亂。查理斯說：「我在英國感到深深的驕傲，因為當社會為回應今年夏天幾個城鎮的憤怒和不法行為時，沒有選擇重複這些行為，而是為了修補。不僅是修補建築物，更是為修補人際關係，最重要的是修補信任。」

在周三，查理斯、王后卡米拉、王儲威廉、凱瑟琳等一眾王室成員，出席在桑德靈厄姆莊園舉行聖誕節教堂崇拜，眾人向在場民眾揮手。