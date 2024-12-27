【東方日報世界視線】美土以侵敍利亞　各自圖謀展霸權

敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權的崩潰，明顯是因為土耳其支持的沙姆解放組織成功攻陷大馬士革，背後亦有美國拜登政府及以色列的默許。美、以沒有積極參與，是因為它們明白到不能實質上支持沙姆解放組織，使其不斷坐大，但亦不能與它交惡，因為美、以須借沙姆解放組織表面上應付敍利亞的管治問題，若美國及以色列直接介入管治，在國際上會完全失去公信力，與沙姆解放組織的衝突也將進一步公開化，使敍國政局更加混亂。

如今美國支持敍利亞北部的庫爾德武裝，以色列亦全面控制戈蘭高地，都已經得到重大利益，特別是以色列全面掌控戈蘭高地，佔據軍事制高點及該區的水源，可以威脅大馬士革、黎巴嫩及約旦的經濟民生。

美國及以色列目前是處於與土耳其對峙的局面，因為土國是希望清剿敍利亞北部親美的庫爾德分離主義組織，以霸佔其油田；另一方面，土耳其並不希望見到更多戈蘭高地落入以色列手中，只是沙姆解放組織目前不能不先穩住自己控制的敍國土地之管治，而土耳其亦沒有能力支持它與以色列對決，奪回領土。

今次巴沙爾‧阿薩德政權崩潰，對伊朗及俄羅斯來說是大挫折，而以色列表面上是大贏家，伊朗再沒有陸上通道支援加薩及真主黨，以軍亦由之前的備受哈馬斯和真主黨襲擊、頑抗，轉為具備優勢可打殘這兩股反以力量。不過，內塔尼亞胡政府在國際上仍然是一個大輸家，因為它在西方國家眼中，由去年10月被哈馬斯「恐怖主義」突襲的受害者形象，經過一年多對加薩的種族清洗，入侵黎巴嫩南部及戈蘭高地，變成是真正的罪惡侵略政權，不單止歐洲國家譴責，就連美國拜登政府也要對其責備抑制，而以色列的猶太人，日後難再借過去的納粹種族滅絕來賣慘博同情。

如今中東局勢的最大隱憂，是以色列可能貪勝不知輸，策動襲擊伊朗，這會是極端的軍事冒險，因為襲擊行動將完全消除伊朗政府及社會要和美國妥協的溫和派聲音，使伊朗全國上下同仇敵愾，支持反擊以色列，相信內塔尼亞胡不敢低估伊朗的反擊力量，也會有所顧忌，而以色列就算被報復遭受重創，亦不會得到國際的同情。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻