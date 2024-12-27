國會今表決彈劾韓德洙　通過門檻有爭議

代理總統職務的南韓總理韓德洙周四（26日）因拒絕委任憲法法院法官，而被最大在野黨共同民主黨動議彈劾，國會全體會議周五（27日）將表決彈劾案，是南韓憲政史上首次彈劾代理總統。若韓德洙也因被彈劾而停職，將改由副總理兼企畫財政部長崔相穆代行總統及總理權限。

共同民主黨提出5項彈劾理由，包括對《金建希特檢法》和《蔡上等兵特檢法》行使否決權、參與緊急戒嚴相關內亂行為並對此袖手旁觀、構建總理與執政黨黨魁聯合執政體制、回避任命內亂案常設獨立檢察官、拒絕任命憲法法院法官候選人。

執政黨國民力量批評共同民主黨在形勢嚴峻時期玩弄彈劾綁架把戲，是不負責任的政治集團。共同民主黨為掩蓋該黨黨魁李在明的司法危機，不惜徹底破壞政府、令國政癱瘓。國民力量指出，共同民主黨聲稱彈劾韓德洙只需國會議員過半的151人投下贊成票便可，但韓德洙是代總統，應滿足國會三分之二、即200人的門檻條件。

在表決前，崔相穆周五呼籲國會不要彈劾韓德洙，指出政務總負責人空缺將對經濟信譽、安全、民生、國政永續發展造成嚴重打擊。彈劾代總統等於彈劾全體內閣，若國會通過韓德洙的彈劾案，將大幅削弱政府力量。