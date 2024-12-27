反制美對台軍援軍售　華制裁7間軍工企業

中國大陸外交部周五（27日）表示，美國近日再次宣布向台灣提供大額武器援助並出售武器，以及美國《2025年國防授權法案》包括多項涉華消極條款，嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。陸方決定對7間美國軍工企業，包括英斯圖公司、哈德森科技公司、薩羅尼克科技公司、雷神加拿大公司、雷神澳洲公司、愛爾康公司、國際海洋工程公司，以及其高階主管實施制裁。

美國總統拜登周一（23日）簽署《2025年國防授權法案》，涉及台灣條款包括同意美國國防部以機密方式提出關於武器及服務移轉台灣的報告，授權美台建立聯合軍事創傷照護項目等。全國人大外事委員會發言人許東周三（25日）批評，美國國防授權法案涉華消極條款繼續渲染中國大陸威脅，鼓譟對台軍事支持，陸方將依法採取必要措施，堅決捍衞國家主權安全發展利益。

美國國防部上周五（20日）宣布，國務院批准兩項對台灣軍售案，總值2.95億美元（約23.01億港元）。白宮同日公布，拜登批准向台灣提供新一筆軍事援助，總值5.713億美元（約44.56億港元），規模迄今最大。大陸外交部發言人周日（22日）強調，北京對此強烈不滿、堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正交涉。