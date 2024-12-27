內閣制定明年預算　防衞費連續11年創新高

日本政府內閣會議周五（27日）制定2025年度預算案，總額高達115.5415萬億日圓（約5.69萬億港元），首次突破115萬億日圓大關。其中防衞費高達8.77005萬億日圓（約4,318億港元），連續11年創新高。政府將向國會提交預算案，目標明年3月底前通過。

明年防衞預算較今年上調9.4%，其中約9,390億日圓（約462億港元）將用於開發對敵基地攻擊能力的遠程導彈，其餘防衞預算項目包括打造大量小型人造衞星，用於偵測導彈和其他目標；首度採購12式陸基反艦導彈改良型；為海上自衞隊艦艇部署美製戰斧巡航導彈；與英國和意大利共同研發下一代戰機的經費；以及改善自衞官待遇，發放新設津貼。

預算案另為編列38.2778萬億日圓（約1.89萬億港元）社會保障費，因應通脹向申領最低生活保障費人士每月人均增加500日圓（約24港元）撥款。預算案編列28.2179萬億日圓（約1.39萬億港元）償還國債和支付利息。稅收預計達78.44萬億日圓（約3.86萬億港元）創新高，但不足以填補支出，政府將發行28.649萬億日圓（約1.41萬億港元）國債。

日本政府2022年12月發布《防衞力量發展計劃》，要求在2027年前合共投入43.5萬億日圓（約2.1萬億港元）加強防衞能力，連同最新公布的2025年度預算案，計劃至今已達成62%。由於執政黨在眾議院議席數未過半，預算案需在野黨配合方有望通過。日媒報道，在野黨將提出免費教育和上調稅務減免限額，朝野各黨將全面展開政策磋商。