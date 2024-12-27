華駐韓大使戴兵履新　推動兩國關係穩定發展

中國新任駐南韓大使戴兵周五（27日）抵達首爾履新，這是中國駐韓大使一職時隔約5個月得以填補。

戴兵抵達首爾金浦機場後發表書面講話，強調將推動中韓關係穩定發展，支持韓方辦好明年的亞太經合組織（APEC）峰會。戴兵深感使命光榮、責任重大，將按照北京提出的堅守建交初心、堅定睦鄰友好、堅持互利共贏原則，與韓方一道推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定、積極向上發展。

戴兵說，目前世界正經歷百年未有之大變局，中韓關係也處於承前啟後的關鍵階段。中韓是搬不走的近鄰，更是分不開的夥伴，兩國合作具有高度的互惠性和戰略性，加強友好合作最符合雙方根本利益。南韓和中國將於明年和後年主辦APEC領導人非正式會議，中方願同韓方加強協作促進區域和平穩定，支持彼此成功辦會，維護國際自由貿易體系，為兩國共同發展和國際團結合作營造有利環境和條件。

戴兵畢業於安徽師範大學，1995年開始外交官生涯，先後在中國駐南非大使館、駐新加坡大使館、外交部北美大洋洲司等單位工作，2017年擔任中國外交部非洲司司長，2020年出任中國常駐聯合國副代表。前駐韓大使邢海明於今年7月離任，戴兵於11月獲任命為駐韓大使。