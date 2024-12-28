【東方日報世界視線】美以倘襲擊伊朗　中東局勢定沸騰

中東局勢愈趨複雜，會否發展至美國及以色列聯合攻擊伊朗呢？以色列的考慮是如果單獨攻伊，代價可能會很大，若以軍只襲擊伊朗一些軍事設施，效果不大，因為伊朗國土面積超過160萬平方公里，導彈據點星羅棋布，加上已引入俄羅斯防空導彈S300及S400，以軍空襲的打擊效果相對有限，但戰機被擊落的風險則大增。

若果以色列要襲擊伊朗的核設施，肯定需要美國提供具深層穿透力的炸彈或導彈，但拜登政府已經表明不支持，以色列起碼要待特朗普明年1月20日上台後才能游說。

然而，敍利亞局勢目前漸趨穩定，伊朗暫時難以透過敍國支援哈馬斯和真主黨，特朗普團隊更傾向與伊朗重啟核協議談判，認為這比襲擊伊朗核設施更可行，特別是伊朗的親美力量會支持重啟核協議談判。若以色列襲擊伊朗的軍事設施或核設施，都會使伊朗親西方力量被壓制，強硬派會主張全力報復，問題變成伊朗的反擊會否對以色列構成致命打擊？

不少軍政分析家認為，伊朗在軍事上有足夠的實力，可以很大程度地摧毀以色列的能源、通訊及重要軍事設施，例如行政大樓、軍事據點、防空設施及機場等，對以色列這二萬多平方公里國土，特別是幾個人口稠密的城市，造成癱瘓及引發恐慌。

當然，以色列可以盡量減少損毀破壞，並以苦肉計誘使美國協同進一步打擊伊朗，但可以肯定的是，美國首先不可能與以色列軍隊一起入侵伊朗；以今天美國的實力，已沒有兩次入侵伊拉克時的勢如破竹軍事優勝，也沒有西方盟友會支持侵伊，反而在國際上會受到強力譴責。

即使特朗普想摧毀伊朗的核設施，也完全欠缺正當性，因為是他在上一個總統任期撕毀伊朗核協議，如今在沒有任何證據證明伊朗已發展至可製造或擁有核武的階段，倘若攻擊伊朗的核設施，那是明顯的軍事恐怖主義行為，相信俄羅斯及中國都不會坐視不理，也將使中東局勢沸騰。

以中國及俄羅斯與伊朗的關係，美國若進一步打擊伊朗，肯定會遭到中、俄強烈反對，俄羅斯甚至可能選擇向伊朗提供核技術，使中東出現新的政治權力平衡。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻