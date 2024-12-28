美薩德系統攔截也門叛軍導彈　部署以色列後首次

以色列近日加強打擊也門叛軍青年運動，周四（26日）大規模空襲也門首都薩那機場後，青年運動周五（27日）襲擊以色列特拉維夫及本-古里昂機場，美國薩德導彈防禦系統擊落來襲目標，是系統部署以色列以來首次。

青年運動聲稱向本-古里昂機場和特拉維夫分別發射一枚彈道導彈和無人機，揚言以軍空襲也門只會強化也門人繼續支持巴勒斯坦人的決心。以軍指，青年運動的彈道導彈在進入以色列空域前已被攔截，特拉維夫則沒有發現敵對無人機的報告。以軍沒有交代是何種防空系統擊落來襲導彈，知情安全官員透露是薩德防空系統，將進行分析決定今次攔截是否成功。今次攔截展示了美以在導彈防禦方面的夥伴關係，在中東展示實力。

今年10月，伊朗第二度直接打擊以色列後，美國國防部宣布在以色列部署一套薩德導彈防禦系統，並派遣約100名美軍到當地負責操作，是以巴去年10月7日開戰以來，美國首次派兵到以色列境內。美方當時指，薩德系統可加強以軍的綜合防空系統，凸顯美國對保衞以色列及在以美國人免受伊朗進一步彈道導彈襲擊的堅定承諾。