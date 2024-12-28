伊朗外長訪華　王毅促各方為恢復伊核談判發揮作用　

中共中央政治局委員兼外交部長王毅周六（28日）在北京與到訪的伊朗外長阿拉格齊會談，雙方同意進一步推動落實中伊全面合作計劃，並指出中東是中東人民的中東，不是大國博弈的角斗場，也不應成為域外國家地緣爭奪與衝突的受害者。王毅強調，有關各方均應為恢復伊朗核問題對話談判發揮建設性作用。

王毅指出，雙方要繼續在涉及彼此核心利益議題上相互支持，穩步推進務實合作，增進多邊領域協作。面對當今世界的不穩定、不確定性，中伊要保持定力，堅信世界多極化、經濟全球化、文明多樣性的歷史潮流不可阻擋，單邊霸權終究不得人心；要堅定不移做好自己的事，穩步推進各自國家發展戰略，加強團結合作，反對強權欺凌行徑。阿拉格齊表示，發展和深化伊中全面戰略夥伴關係是伊朗對外政策的優先方向。伊朗期待同中方密切高層往來，深化互利合作，加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊框架內溝通協作，維護共同利益。

雙方就當前中東局勢深入交換意見，雙方支持伊朗和沙特阿拉伯繼續加強復交後的和解勢頭，支持地區國家持續進行磋商、對話。對於巴勒斯坦問題，中伊認同需要尊重和恢復巴人合法權利並結束佔領，當務之急是立即停火、全面撤軍、進行緊急人道援助，切實、有效執行以黎停火協議。同時，需要尊重敍利亞主權、獨立、領土完整，呼籲一體推進敍利亞反恐、和解、人道進程。王毅強調，中方始終主張透過政治外交途徑解決伊朗核問題，維護全面協議，有關各方均應為恢復對話談判發揮建設性作用。