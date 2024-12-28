馬斯克支持H-1B簽證計劃　引特朗普極右支持者不滿

美國富豪馬斯克日前因公開支持擴大H-1B簽證計劃，引發總統當選人特朗普的極右核心支持者不滿。美媒分析認為，一場圍繞種族、階級、移民的右翼內戰已經爆發，特朗普未來可能要在極右核心支持者及馬斯克等科技巨頭之間選邊站。

馬斯克及生物科技企業家拉馬斯瓦米獲特朗普任命，未來將領導政府效率部。兩人近日均表態支持擴大H-1B簽證計劃，認為科技公司需要外籍人才。馬斯克表示，優秀的工程人才永遠短缺，是限制矽谷發展的關鍵因素。拉馬斯瓦米亦表示，美國文化長期以來崇尚平庸而非卓越，因此無法培養優秀的工程師。數據顯示，H-1B簽證7成由印度人取得，其次是中國。

右翼活動家盧默（Laura Loomer）表示，特朗普的基礎正在被大型科技公司高層取代，看到這一點感到很難過，亦為「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營感到難過。此外，特朗普稱，微軟始創人蓋茨提出到訪佛羅里達州海湖莊園，相信將會令新年前的晚上非常精彩。蓋茨曾特朗普在第一個任期應對新冠疫情不力，他上月公開祝賀特朗普勝選，並希望兩人有機會合作。