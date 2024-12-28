帕克探測器衝入日冕　創人造物體距太陽最近紀錄

美國太空總署（NASA）周五（27日）表示，帕克太陽探測器周二（24日）從距離太陽表面610萬公里處掠過太陽最外層的大氣層日冕，目前仍能正常運轉，成功創下有史以來任何人造物體最接近太陽紀錄。

NASA介紹，帕克太陽探測器以最高達每小時69.2萬公里的速度飛行，其經受的溫度最高達982℃，馬里蘭州的約翰斯霍普金斯應用物理實驗室的操作團隊周四（26日）收到來自它的信標音信號。這項對太陽的近距離研究任務使帕克太陽探測器能夠進行測量，幫助科學家進一步了解該區域的物質如何被加熱到數百萬攝氏度，追蹤太陽風起源，並探索高能粒子如何加速到接近光速。

帕克太陽探測器重達685公斤，裝配厚約12厘米的超耐熱碳複合材料防熱罩，可抵受超過1,300℃高溫。它2018年從地面升空，開始執行探測太陽任務，利用飛掠金星所產生的引力作用，將自身拉入離太陽愈來愈近的軌道，至今已7次近距離飛掠金星。

探測器預計將於明年1月1日發送有關其狀態的詳細遙測數據。NASA太陽物理學主任韋斯特萊克（Joseph Westlake）表示，團隊正為帕克太陽探測器在任務延長階段進行更多飛掠金星行動做準備，希望捕捉到一些獨特事件。