起訴書顯示尹錫悅戒嚴期間　授權軍方開槍闖國會

根據一份近日公開的南韓檢察部門起訴書摘要，目前暫遭停職的南韓總統尹錫悅在實施戒嚴令期間，授權軍方在必要時開火闖入國會，且他早在今年3月就曾與高級軍官討論宣布戒嚴一事。

根據同案被告、南韓前國防部長金龍顯起訴書所整理的10頁摘要，其中提到尹錫悅本月3日還誓言，若有必要，他將第2度甚至第3度宣布戒嚴。

南韓國會議員本月3日趕往國會投票否決尹錫悅的戒嚴令時，全副武裝的部隊闖入國會大樓，他們爬越圍欄、砸破窗戶，還有人乘直升機在國會降落。

根據檢方起訴書，尹錫悅告訴首都防衛司令官李鎮雨，如果有必要，軍隊可以開槍進入國會。起訴書寫道，尹錫悅對李鎮雨說：「你們還沒進去嗎？到底在做甚麼？破門把裏面的人拖出來，就算這表示你們要開槍。」

據稱，尹錫悅亦要陸軍特戰司令官郭種根快點進去國會，因為當時議場內還未到達否決戒嚴令所需的法定人數。起訴書引述尹錫悅當時說：「快進去國會，把議場裏面的人帶出來，有必要就用斧頭破門，把所有人都拖出來。」