資深機長批務安機場設計有問題　應急機制不足

南韓務空機場周日（29日）發生嚴重空難，有資深機長分析事故成因，認為機場驅鳥工作做得不好，機場安全道設計有問題，無發揮好緩衝作用，盡頭更設有一道圍牆。他又指，機師的判斷和操作也可能出事。

內媒專訪該名機長，他指出任何一宗航空事故都不是由單一原因造成，而是很多因果造成的。涉事跑道盡頭有一道圍牆，但一般機場的設計是在跑道延伸線上會有很長的安全道，專門作為緩衝防止飛機衝出跑道，但務安機場的安全道緩衝做得不好。

據指客機是遇鳥擊及起落架故障，機長稱按照客運航班國際慣例，在1,000英尺以上，客機起落架就要放下並且鎖好，而且所有着陸前的動作都要完成。如果鳥擊在1,000英尺以上發生，起落架還未正常放下，駕駛艙界面會發出警報，機師不會降落，應該會進入復飛程序。而今次空難的鳥擊應該是發生在起落架已經放下鎖好，因此機師才會繼續執行着陸。客機即將到達跑道盡頭時，機師明顯沒有讓飛機側偏到升降帶的草坪上，如果有做就不至於撞上前方圍牆，可能是沒有想到跑道盡頭有圍牆。

機長強調，航班起降一定要做好驅鳥，一般用稻草人、聲波、液體、光線等方式。他認為空中管制人員也有責任，若發現飛機起落架沒落下，應該立即提醒機組復飛。飛機着陸時現場也看不到消防車，機場如果啟動應急機制，消防車就應跟着飛機跑，甚至提前在跑道上灑水噴泡沫，顯然機場應急保障體系不到位。