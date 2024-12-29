波音737-800空難頻生　奪逾千人性命

美國飛機製造商波音公司旗下737-800客機自1998年4月起投入服務，從2006年起累計發生過26宗事故，其中10宗屬致命空難，合共導致超過1,000人喪生。以下是波音737-800客機歷來致命空難：

●2006年9月29日：巴西高爾航空1907號航班與一架巴西航空工業公司公務機相撞後墜毀，機上154人全數喪生。

●2007年5月5日：肯尼亞航空507號航班飛往首都內羅畢途中墮入沼澤，機上114人全部罹難。

●2009年2月25日：土耳其航空1951號航班降落荷蘭阿姆斯特丹斯希普霍爾機場時墜毀，機上9人死亡。

●2010年1月25日：埃塞俄比亞航空409號航班在地中海墜毀，機上90人全部喪生。

●2010年5月22日：印度快運航空812號航班降落門格洛爾國際機場時衝出跑道，造成158人死亡。

●2016年3月19日：飛翔杜拜981號航班降落俄羅斯羅斯托夫機場時墜毀，62人喪生。

●2018年4月17日：美國西南航空1380號航班飛行途中引擎整流罩碎裂擊穿機身舷窗，機上一名乘客死亡。

●2020年1月8日：烏克蘭國際航空752號航班從伊朗德黑蘭伊馬姆-霍梅尼機場起飛後遭導彈擊落，機上全部176人喪生。

●2022年3月21日：中國東方航空5735號航班飛往廣州白雲國際機場途中墜毀，機上全部132人喪生。

●2024年12月29日：南韓濟州航空2216號航班降落務安機場時衝出跑道，機上179人死亡。