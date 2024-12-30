濟州航空客機失事前　於48小時內執飛13次

南韓濟州航空7C2216號航班周日（29日）發生嚴重空難導致179人死亡。實時航班監測網站「Flightradar24」指出，客機在墜毀前48小時內、即上周五（27日）至上周六（28日）期間，先後在8個機場執飛13次。

Flightradar24稱，出事客機曾在執飛濟州到北京的航線時，掛出了「7700」的緊急代碼，繼而改道飛往首爾。有報道指，仁川機場證實客機改道飛往首爾，是因為機上有緊急醫療情況，與客機本身無關。Flightradar24指出，自此該客機就一直處於延誤狀態，但無法判定這一情況是否與客機失事有關。

《朝鮮日報》周一（30日）引述航空分析師稱，客機的安全性能和狀況更多取決於其起飛、降落次數以及總飛行小時數，頻繁的短途飛行可能加劇飛機的「疲勞」程度。《韓國時報》指出，以出事客機上周五的兩段航程為例，它先從濟州國際機場飛到務安機場，再從務安機場飛到馬來西亞哥打京那巴魯國際機場。飛機在務安機場僅停留了62分鐘，這意味它只有28至30分鐘時間用於維護，剛好滿足南韓政府的最低標準。

一名資深波音737技術人員指出，28分鐘的維護時間僅夠檢查飛機外部是否有明顯損壞，「事實上並沒有深度檢查。」另一名大型航空公司的前維護主任也表示，28分鐘的檢查難以檢查到飛機的隱藏故障，形容這種檢查就像是給傷口貼藥水膠布。