多國領袖哀悼卡特去世　聯合國秘書長讚揚貢獻

美國前總統卡特離世，終年100歲，包括法國、德國、烏克蘭、古巴等多國領袖紛紛哀悼。聯合國秘書長古特雷斯發聲明指，卡特任內對國際和平與安全作出重要貢獻，卸任後仍然致力於國際和平與人權事業，在調解沖突、監督選舉、促進民主，以及預防和消除疾病方面發揮關鍵作用。

古特雷斯表示，由於生前所做的努力及其他貢獻，卡特贏得2002年的諾貝爾和平獎，並幫助推動聯合國的工作。卡特對弱勢群體的關懷、始終不渝的領導風範，以及對公共利益和共同人性價值的不懈追求將被銘記，他作為和平締造者、人權捍衛者和人道主義者的遺產將永世長存。法國總統馬克龍表示，卡特一生都是弱勢群體權利的堅定倡導者，並為和平不懈奮鬥，法國向他的家人和美國人民致以衷心的慰問。德國總理紹爾茨表示，美國失去了一位堅定的民主鬥士，世界失去了一位中東和平和人權的偉大調解人。烏克蘭總統澤連斯基亦稱，卡特是一位在烏克蘭尚未獨立時期任職的領導人，但他的心堅定地與烏克蘭站在一起，共同為自由而奮鬥。

除歐洲外，古巴總統迪亞斯‧卡內爾亦向卡特家人表示哀悼，強調古巴人民感激卡特為改善古美關係所做的努力。巴拿馬總統穆利諾則形容卡特在白宮的任期經歷困難時期，推動談判並簽署《巴拿馬運河條約》，將巴拿馬運河移交給巴拿馬人，使巴拿馬擁有真正的主權，願卡特的靈魂安息。埃及總統西西表示，卡特在實現埃及和以色列和平協議發揮的重要作用，將永遠銘刻在歷史史冊中，他的人道主義工作體現了愛、和平和兄弟情誼的崇高標準，留下了不朽的政治遺產。