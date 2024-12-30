期間限定最差禮物博物館　變廢為寶供人欣賞

聖誕節剛過，大家有否收到一些不想要的禮物呢？即將迎來新年新氣象，不少人一心想丟掉它們，但加拿大媒體上周六（28日）報道，多倫多有4名年輕藝術家選擇收集這些千奇百趣的禮物，放在期間限定的「糟糕禮物博物館」公開展覽，讓大眾欣賞。

女藝術家卡斯曼（Shari Kasman）等4人思及每年都會有人煩惱，那些尷尬、不想要或不合適的禮物往往只能塵封家中角落，倒不如用來公開展覽，於是在當地一間畫廊舉辦只開放至明年1月5日的糟糕禮物博物館，探索被強制贈禮後留下的情感和文化混亂、脫節的感覺，以及從不想要之物帶來的不適及奇怪誘惑。

卡斯曼認為：「一個糟糕的禮物對每個人來說都是不同的，這是一件主觀的事，一個人的爛禮物可能是另一個人的珍寶」。展品有借來展出的，也有人捐出這些年來收到的最差禮物，包括嘎嘎叫的橡膠斑點河馬玩具、送給新婚夫婦的單身食譜、一名女士偷來的前任男友用過的長袍等，甚至有人憑記憶畫出已扔掉的最差禮物，作為展出畫作。

雕塑家費舍爾（Andy Fischer）捐出的展品是一個經典椰菜娃娃，是有朋友用奇怪零件重新組裝再送給她，令人啼笑皆非。她認為有些糟糕禮物讓人覺得很有趣，也不覺得用來展出是忘恩負義的行為。所有展品將被拍賣，獲得美好歸宿，所得收入捐給當地食物銀行。